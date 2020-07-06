На столичному Подолі сталася бійка зі стріляниною

Київські поліцейські встановлюють обставини стрілянини на столичному Подолі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що у понеділок, 6 липня, близько 5-ї години до чергової частини Подільського управління поліції надійшла інформація про стрілянину на вулиці Костянтинівській.

«Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці попередньо встановили, що біля кінотеатру «Жовтень» до компанії молодих людей підійшло двоє місцевих мешканців напідпитку, які зробили їм зауваження начебто через гучну поведінку. Однак коли молодики на нього не відреагували, розпочалась штовханина, під час якої один із чоловіків дістав зброю та здійснив декілька пострілів», - йдеться в повідомленні.

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Після втручання правоохоронців конфлікт припинився. З місця події експерти вилучили пістолет та два магазини, а також телескопічну металеву палицю. Все вилучене у подальшому направлено для проведення відповідних експертиз.

Двох правопорушників - 37-річного та 38-річного киян затримали.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, запевнили в поліції.