У Мукачеві обстріляли з гранатомета відпочинковий комплекс

Поліція розслідує факт стрілянини в Мукачеві Закарпатської області, де невідомі з РПГ обстріляли будівлю відпочинкового комплексу.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

"Близько 4 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що на околиці Мукачева з РПГ розстріляли будівлю відпочинкового комплексу. Наразі відомо, що вибухом пошкоджено будівлю та альтанку на території комплексу. Постраждалих серед працівників немає", - поінформувала Дан.

За її словами, слідчо-оперативна група поліції ще вночі здійснила огляд на місці події. Зараз оперативники, за словами речниці, прочісують ліс і територію навколо комплексу та шукають виконавців пострілу.

За фактом стрілянини поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення чи пошкодження майна).

Фото, відео: http://www.mukachevo.net/