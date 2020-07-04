У центрі Києва сталася бійка зі стріляниною, троє травмованих

Правоохоронці встановлюють причини бійки зі стріляниною на столичному Печерську. Внаслідок події потерпіло троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

Про це повідомляє Поліція Києва.

"Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка та чути постріли. За вказаною адресою упродовж перших кількох хвилин прибули 7 екіпажів патрульних та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку, під час якої один із учасників дістав зброю та здійснив декілька пострілів, йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в результаті інциденту одна із учасниць отримала дотикове поранення ноги, лікарі надали їй допомогу на місці події. Окрім того, двоє учасників отримали ножові поранення та були госпіталізовані.

Правоохоронці доставила до Печерського управління поліції 10 осіб.

"З місця події експерти вилучили стартовий пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - додали у повідомленні.

Спільнота "Київ оперативний" поширила у Телеграм відео інциденту.