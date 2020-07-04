Депутат Київради просить Кличка допомогти не “списувати” з киян штрафи службових авто

Депутат Київради просить Кличка допомогти не “списувати” з киян штрафи службових авто

Укрінформ
Депутат Київради Людмила Костенко направила депутатське звернення міському голові Віталієві Кличку щодо оплати бюджетним коштом штрафів, виписаних на службові автомобілі державних органів і комунальних підприємств за виявлені системою автофіксації порушення.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі депутата.

Костенко нагадала, що відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за такі правопорушення несе фізична особа або керівник юрособи, на якого зареєстровано транспортний засіб.

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«Таким чином, водії службових автомобілів фактично не будуть притягуватися до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а штрафи за них будуть виплачуватися за рахунок киян», - зазначила депутат.

Вона уточнила, що йдеться про службові автомобілі КМДА, комунальних підприємств, Державного управління справами, Кабінету міністрів, Верховної Ради та Офісу Президента.

У цьому зв'язку депутат закликала Кличка ініціювати перед вищими органами влади питання щодо сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху водіями зазначених державних органів і комунальних підприємств.

Як повідомлялося, з 1 червня в Києві працює система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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