У Києві запустили 4G на вісьмох станціях метро

У Києві відбувся запуск-презентація першої черги мобільного зв'язку 4G у столичному метрополітені.

Презентацію провів міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми запускаємо вісім станцій, на яких є швидкісний інтернет - "Житомирська", "Святошино", "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь", "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська". А також в тунелях, які з'єднують ці станції, теж працює швидкісний інтернет", - оголосив мер Києва.

Він подякував представникам компаній-операторів - Lifecell, Vodafone та Київстар: "Це є приклад співпраці міської влади і приватного сектору. І наше завдання протягом місяця-двох відкрити ще 8 станцій".

Кличко назвав ключовим завданням до кінця цього року облаштування всіх станцій метрополітену швидкісним інтернетом.

“Дуже добре, що наше місто стає більш технологічним, більш зручним", - додав мер.

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Як повідомляв Укрінформ, з 5 березня 2020 року три мобільні оператори - Київстар, Vodafone та lifecell - почали надавати послуги 4G-зв'язку на станції київського метрополітену "Академмістечко".

22 липня 2019 року стало відомо, що оператори в рамках тендеру обрали компанію Huawei постачальником для будівництва спільної 4G-мережі у столичному метрополітені.

Фото: Олександра Жаркова