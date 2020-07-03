У Києві за добу – 105 випадків коронавірусу

У Києві вже 5 347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 105 випадків.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилась ще на 105 людей. Серед них - 5 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 5 347 підтверджених випадків коронавірусу", - сказав Кличко.

Він повідомив, що серед тих, хто захворіли, - 57 жінок віком від 20 до 84 рокiв, три дівчинки – від 5 до 13 років. 40 чоловіків віком від 20 до 94 рокiв і п’ятеро хлопчиків - від двох років до 15.

Кличко зазначив, що до медзакладів столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

За його словами, за минулу добу одужала 91 людина. Всього коронавірус подолали 1733 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23. У Дарницькому – 18, в Солом'янському і Деснянському районах – по 13 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки захворювання на COVID-19, зокрема, за добу - 876.