Скільки киян протестували на коронавірус: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки киян протестували на коронавірус;
- скільки медиків інфіковані та одужали від COVID-19;
- про підтримку малого та середнього бізнесу, що постраждали від обмежень під час карантину;
- як місто боротиметься з незаконними забудовами в Києві;
- про розвиток столичної велоінфраструктури.