Скільки киян протестували на коронавірус: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки киян протестували на коронавірус;

- скільки медиків інфіковані та одужали від COVID-19;

- про підтримку малого та середнього бізнесу, що постраждали від обмежень під час карантину;

- як місто боротиметься з незаконними забудовами в Києві;

- про розвиток столичної велоінфраструктури.