Скільки киян протестували на коронавірус: брифінг Кличка

Скільки киян протестували на коронавірус: брифінг Кличка

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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень

Так, Віталій Кличко поінформує:

 - на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

 - скільки киян протестували на коронавірус; 

 - скільки медиків інфіковані та одужали від COVID-19;

 - про підтримку малого та середнього бізнесу, що постраждали від обмежень під час карантину;

 - як місто боротиметься з незаконними забудовами в Києві;

 - про розвиток столичної велоінфраструктури.

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