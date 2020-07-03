Водіїв попередили про обмеження руху на Південному мосту
Укрінформ
У Києві на Південному мосту вночі частково обмежуватимуть рух із 3 липня до 30 серпня.
Про це повідомляє Офіційний портал Києва.
"Працівники КП «Київавтошляхміст» розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.
Як повідомляється, більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.