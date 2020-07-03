Водіїв попередили про обмеження руху на Південному мосту

У Києві на Південному мосту вночі частково обмежуватимуть рух із 3 липня до 30 серпня.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"Працівники КП «Київавтошляхміст» розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

Як повідомляється, більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.