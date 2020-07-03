На столичному Подолі з дірявої труби вдарив фонтан на 10 метрів

У Подільському районі Києва на Введенській вулиці прорвало трубу - потужний струмінь води сягнув сусідньої вулиці.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

«На Введенській трубу з гарячим водопостачанням прорвало так, що струмінь добиває аж до вулиці Волоської», - йдеться у повідомленні.

УП додає, що потік води бив приблизно на 10 метрів.

Як зазначається, вода не була гарячою, і вже за пів години «фонтан» удалося приборкати.