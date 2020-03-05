На Володимирській прорвало трубу, рух обмежили
Укрінформ
Працівники Київводоканалу проводять ремонтні роботи на вулиці Володимирській, де сталося пошкодження трубопроводу, що спричинило просідання асфальту.
Про це повідомляє Київавтодор у Facebook.
"На вул. Володимирській, 52 відбулось пошкодження трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники «Київводоканалу» уже почали ліквідовувати порив. Згодом балансоутримувач мереж відновить покриття проїжджої частини.
Як повідомляють у комунальній корпорації, рух автотранспорту частково обмежено.