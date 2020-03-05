На Володимирській прорвало трубу, рух обмежили

Працівники Київводоканалу проводять ремонтні роботи на вулиці Володимирській, де сталося пошкодження трубопроводу, що спричинило просідання асфальту.

Про це повідомляє Київавтодор у Facebook.

"На вул. Володимирській, 52 відбулось пошкодження трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що працівники «Київводоканалу» уже почали ліквідовувати порив. Згодом балансоутримувач мереж відновить покриття проїжджої частини.

Як повідомляють у комунальній корпорації, рух автотранспорту частково обмежено.