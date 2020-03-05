На Володимирській прорвало трубу, рух обмежили

На Володимирській прорвало трубу, рух обмежили

Укрінформ
Працівники Київводоканалу проводять ремонтні роботи на вулиці Володимирській, де сталося пошкодження трубопроводу, що спричинило просідання асфальту.

Про це повідомляє Київавтодор у Facebook.

"На вул. Володимирській, 52 відбулось пошкодження трубопроводу. Через це виникло просідання асфальту", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що працівники «Київводоканалу» уже почали ліквідовувати порив. Згодом балансоутримувач мереж відновить покриття проїжджої частини.

Як повідомляють у комунальній корпорації, рух автотранспорту частково обмежено.

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