У Києві затримали жителя Іршанська, який вбив людину і поранив вісьмох

Оперативники затримали у Києві чоловіка, який в Іршанську на Житомирщині поранив ножем 9 людей, внаслідок чого один чоловік помер.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«2 липня уночі в одному з мікрорайонів Києва розшуківці кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали 40-річного жителя Іршанська. Чоловік перебував у розшуку після травмування у ході вуличного конфлікту 9 людей», - йдеться у повідомленні.

Як зауважив начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник, чоловік переховувався в одній із зйомних квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування було максимально обмеженим і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами.

За інформацією поліції, зловмисник спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім уночі попутним транспортом дістався столиці.

Відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує ув’язнення на термін до 15 років або довічне позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня у смт Іршанську Хорошівського району Житомирщини конфлікт між відпочивальниками кафе закінчився сутичкою, у результаті якої 9 людей отримали ножові поранення. Один з потерпілих, 28-річний місцевий житель, помер. Підозрюваний у нанесенні травм з місця події утік.