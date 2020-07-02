Київрада проситиме уряд передати Будинок Сікорського у комунальну власність

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування підтримала проєкт звернення Київради до Кабміну щодо передачі пам'ятки історії національного значення - Будинку Сікорського у комунальну власність.

Про це повідомила голова постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики, депутатка Вікторія Муха у Facebook.

"Будівля належить до державної власності та перебуває на балансі ДП "Готель Козацький" Міноборони України. Київрада ще у 2017 році підтвердила готовність прийняти будинок у комунальну власність. Іншим рішенням у лютому 2020 року місто взяло зобов'язання використовувати Будинок Сікорського як заклад культури", - повідомила Муха.

За її словами, до сьогодні пам'ятка історії національного значення не передана місту й не використовується, знаходиться в занедбаному стані та продовжує руйнуватись. Крім того, на будівлю накладений арешт.

Відтак, проєктом рішення Київраді пропонується звернутись до Кабміну щодо термінового вжиття заходів з передачі пам'ятки у комунальну власність міста або забезпечити її збереження за рахунок коштів балансоутримувача.

Муха нагадала, що у будинку на вулиці Ярославів Вал, 14-б мешкала родина Сікорських, саме він став першим "авіаційним заводом" всесвітньо відомого конструктора, де Ігор Сікорський збудував і запустив свій перший гелікоптер.

Минулого року біля аеропорту Жуляни за ініціативи мера Києва Віталія Кличка відкрито пам'ятник Сікорського.

"Хочеться сподіватись, що звернення міської влади будуть почуті та вдасться не лише зберегти будівлю, але й облаштувати музейний простір видатного киянина", - наголосила вона.