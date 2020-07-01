На в’їздах у Київ з квітня зважили понад 24 тисячі транспортних засобів

На в’їздах у Київ протягом квітня-червня зважено 24 613 транспортних засобів.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"На 5 вагових комплексах на в’їздах у Київ протягом квітня-червня зважено 24 613 транспортних засобів. В середньому за добу зважується 270 авто", - йдеться у повідомленні.

Ваговий контроль на в’їздах у Київ

Нагадаємо, що в’їзд у столицю великогабаритного та великовантажного транспорту обмежено. Обмеження діють вранці – з 7:00 до 10:00 години. Та ввечері – з 17:00 до 20:00 години.

Комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці: 36-у км. траси Київ-Чоп, 7-у км. траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Григоровича-Барського та на Столичному шосе.