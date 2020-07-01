Які протиепідемічні обмеження запровадять у столиці: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;

- скільки ліжок підготувало місто для лікування хворих на коронавірус;

- які протиепідемічні обмеження запровадять у столиці;

- скільки порушників норм безпеки виявили серед приватних перевізників в місті;

- про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;

- чому відтермінували запровадження єдиного електронного квитка в столиці.