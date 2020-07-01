Які протиепідемічні обмеження запровадять у столиці: брифінг Кличка
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Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;
- скільки ліжок підготувало місто для лікування хворих на коронавірус;
- які протиепідемічні обмеження запровадять у столиці;
- скільки порушників норм безпеки виявили серед приватних перевізників в місті;
- про допомогу, яку надає місто постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух;
- чому відтермінували запровадження єдиного електронного квитка в столиці.