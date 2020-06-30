Київська міська електричка поновлює кільцевий рух

З 1 липня 2020 р. відновлюється кільцевий рух міської електрички у Києві.

Про це повідомляє Київпастранс.

Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою: у ранковий час “пік” – переважно у напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський – Дарниця); у вечірній час “пік” – у напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна — Дарниця); у вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно розкладу руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки, додали у Київпастрансі.

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Як повідомлялося, під час карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусної інфекції, з 18 березня 2020 року було припинено рух міської електрички.

1 червня київська міська електричка почала відновлювати роботу разом з усім залізничним транспортом України.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.