У київському метро вибухівку не знайшли – три станції знову працюють

Про це йдеться у повідомленні пресслужби київського метро.

"Станції перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться у повідомленні.

Годиною раніше КП "Київський метрополітен" заявив про анонімний дзвінок з інформацією щодо мінування.

Станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" було зачинено на вхід та вихід.