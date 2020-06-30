У київському метро вибухівку не знайшли – три станції знову працюють
Укрінформ
Станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" знову відчинені на вхід та вихід.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби київського метро.
"Станції перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться у повідомленні.
Годиною раніше КП "Київський метрополітен" заявив про анонімний дзвінок з інформацією щодо мінування.
Станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" було зачинено на вхід та вихід.