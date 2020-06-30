У київському метро вибухівку не знайшли – три станції знову працюють

У київському метро вибухівку не знайшли – три станції знову працюють

Укрінформ
Станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" знову відчинені на вхід та вихід.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби київського метро.

"Станції перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі!" - йдеться у повідомленні.

Годиною раніше КП "Київський метрополітен" заявив про анонімний дзвінок з інформацією щодо мінування.

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Станції "Житомирська", "Харківська" та "Арсенальна" було зачинено на вхід та вихід.

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