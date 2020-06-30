У Києві сьогодні очікується гроза

У столиці у вівторок, 30 червня, очікується гроза.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Удень 30 червня в Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі", - йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.