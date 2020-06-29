Негода у Маріуполі: повалені дерева, зупинився електротранспорт
Через негоду знеструмлено частину міста, повалено чимало дерев. Наразі комунальні служби ліквідують наслідки негоди.
Про це повідомляє сайт Маріупольської міськради.
"Сьогодні в Маріуполі випала велика кількість опадів. Переважно, в Кальміуському та Лівобережному районах. Комунальні служби працюють над виявленням всіх пошкоджень і ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.
За словами директора КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» Віталія Донева, в зв'язку з великою кількістю опадів, тимчасово не працювали тролейбуси і трамваї.
«Станом на 18.00 тролейбуси вже починають свою роботу. Також бригади працюють над відновленням руху трамваїв по проспекту Нікопольському і проспекту Металургів, в районі 7-го проїзду», - зазначив керівник МТТУ.
Як повідомив перший заступник міського голови Михайло Когут, для ліквідації наслідків негоди в місті задіяно 4 бригади МКП зеленого будівництва, 4 бригади Рятувальною аварійної водолазної служби, 2 бригади ККП «Маріупольавтодор». Залучено техніку «Водоканалу» та «Тепломережі». Співробітники компанії ДТЕК працюють над відновленням електропостачання.
«Для з'ясування всіх обставин керівники районів тісно тримають зв'язок з КСНами й ОСББ, а керівники підприємств самостійно проводять об'їзд по місту для визначення всіх проблемних ситуацій», - підкреслив Когут.
За інформацією ЗМІ, через негоду знеструмлена більша частина міста, а під час зливи на деяких вулицях було стільки води, що вона майже повністю накривала легковики.
Фото: mariupolrada.gov.ua