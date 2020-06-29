Негода у Маріуполі: повалені дерева, зупинився електротранспорт

Сьогодні у Маріуполі на Донеччині через бурю з грозою та сильний дощ деякі вулиці залило водою, зупинився комунальний електротранспорт.

Через негоду знеструмлено частину міста, повалено чимало дерев. Наразі комунальні служби ліквідують наслідки негоди.

Про це повідомляє сайт Маріупольської міськради.

"Сьогодні в Маріуполі випала велика кількість опадів. Переважно, в Кальміуському та Лівобережному районах. Комунальні служби працюють над виявленням всіх пошкоджень і ліквідації наслідків", - йдеться в повідомленні.

За словами директора КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» Віталія Донева, в зв'язку з великою кількістю опадів, тимчасово не працювали тролейбуси і трамваї.

«Станом на 18.00 тролейбуси вже починають свою роботу. Також бригади працюють над відновленням руху трамваїв по проспекту Нікопольському і проспекту Металургів, в районі 7-го проїзду», - зазначив керівник МТТУ.

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Як повідомив перший заступник міського голови Михайло Когут, для ліквідації наслідків негоди в місті задіяно 4 бригади МКП зеленого будівництва, 4 бригади Рятувальною аварійної водолазної служби, 2 бригади ККП «Маріупольавтодор». Залучено техніку «Водоканалу» та «Тепломережі». Співробітники компанії ДТЕК працюють над відновленням електропостачання.

«Для з'ясування всіх обставин керівники районів тісно тримають зв'язок з КСНами й ОСББ, а керівники підприємств самостійно проводять об'їзд по місту для визначення всіх проблемних ситуацій», - підкреслив Когут.

За інформацією ЗМІ, через негоду знеструмлена більша частина міста, а під час зливи на деяких вулицях було стільки води, що вона майже повністю накривала легковики.

Фото: mariupolrada.gov.ua