З липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду

З липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду

Укрінформ
Київ з 1 липня змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті, однак зміни стосуються лише пасажирів, які не зареєстровані у столиці.

Про це нагадує пресслужба "Київпастранс".

Так, з липня для отримання пільгового проїзду у столичному громадському транспорті таким пасажирам доведеться:

  • придбати квиток;
  • скористатися ним у транспорті;
  • зберегти квиток, або чек за сплату проїзду чи банківську виписку;
  • звернутися до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.
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При цьому зареєстровані у Києві пільговики можуть і надалі користуватися громадським транспортом коштом міського бюджету за карткою киянина.

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