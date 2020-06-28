У Сирецькому парку тестують світломузичний фонтан

У Сирецькому парку Києва почав роботу в тестовому режимі новий світломузичний фонтан.

Відповідне відео Київський міський голова опублікував у Facebook.

"Ми робимо все, щоб киянам і гостям столиці було цікаво і приємно відпочивати в наших міських парках. Два роки тому ми капітально відремонтували першу чергу парку “Сирецький”. І сьогодні оновлюємо другу чергу. Будуть у парку і новий фонтан, і сучасна сцена та танцювальний майданчик. Зараз, зокрема, тестуємо світломузичний пішохідний інтерактивний фонтан", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, новий фонтан – “сухий”, тому що його чаша знаходиться під фонтаном. Коли водограй не працює – поверхня залишається сухою.

Новий світло-музичий фонтан в Сирецькому парку / Фото: kiev.klichko.org

Оскільки “Сирецький” парк - місце сімейного відпочинку, де для дітей створили чимало цікавих локацій, фонтан теж стане сюрпризом для дітей, зазначив Кличко і додав, що струмені води «танцюватимуть» в такт дитячим пісням та підсвічуватимуться.

"Фонтан - інтерактивний. І натискаючи спеціальні сенсорні кнопки, дітлахи зможуть змінити висоту струменів чи, наприклад, їх колір. Також водограй безпечний для ігор дітей і в ньому можна буде бавитися навіть під час світломузичних шоу", - поінформував Кличко.