Столичні рятувальники ліквідували пожежу на балконі будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 3А в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Києві.

Пожежу в багатоповерхівці на Позняках загасили / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

"28 червня о 16:12 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Соломії Крушельницької, 3А, що у Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум’я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням.

О 16:54 пожежу було локалізовано, а о 17:01 – ліквідовано, запевнили в ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення декількох квартир.

До гасіння залучалися 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 рятувальників.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялось, багатоповерхівка на Позняках, де в неділю, 28 червня, спалахнула пожежа, знаходиться поруч із будинком на Позняках, де 21 червня стався вибух.

Фото: ДСНС, Громадське