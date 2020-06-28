На Позняках горить багатоповерхівка — поруч із будинком, де недавно стався вибух

У Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє Київ оперативний.

"Серйозна пожежа спалахнула на балконі багатоповерхівки, що на Крушельницької, 3А (Позняки). Полум'я перекинулося вже на поверх вище", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. Загинули п’ятеро людей, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).