У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності з Білоруссю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марш розпочався з Майдану Незалежності, потім активісти прийшли до пам'ятника білоруському герою Небесної сотні Михайлові Жизневському на вулиці Грушевського, де вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого активіста. Після цього учасники колоною рушили до Посольства Білорусі в Києві, де планують провести мітинг.

На марші присутня білоруська та українська національна символіка.

У Києві провели марш солідарності з Білоруссю / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Активісти вийшли на марш солідарності з гаслами «Свободу Білорусі!», «Ні - репресіям!», «Свободу політв'язням!», «Ні - тортурам в тюрмах». Громадські активісти хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації, яка зараз відбувається у Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі на 9 серпня призначено чергові президентські вибори.

Водночас останнім часом у країні було заарештовано головних потенційних опонентів нинішнього президента Олександра Лукашенка, який керує Білоруссю від 1994 року.

У зв’язку з цим тисячі білорусів вийшли на центральні вулиці своїх міст, протестуючи такий дій режиму. Як наслідок, білоруська міліція та ОМОН почали затримувати протестувальників. Зокрема, 19 червня було затримано понад 100 осіб без жодних підстав.

Згодом у багатьох країнах пройшли акції проти політичних репресій і переслідувань у Білорусі та з вимогами забезпечити право білорусів на демократичні вибори.