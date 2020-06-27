У Києві горів ресторан
Фото
Укрінформ
У Святошинському районі Києва горів ресторан площею 600 кв.м.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві.
«Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 22 годині. Загорання трапилось у будівлі за адресою просп. Перемоги, 139-А», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогонь охопив покрівлю двоповерхової будівлі на площі 200 кв.м.
Вже о 23:21 пожежники локалізували вогонь на площі 600 кв.м. Повністю ліквідувати пожежу вдалось о 00:18.
У ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих немає.
фото: ДСНС