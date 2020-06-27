У Києві горів ресторан

У Святошинському районі Києва горів ресторан площею 600 кв.м.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у м. Києві.

«Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 22 годині. Загорання трапилось у будівлі за адресою просп. Перемоги, 139-А», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь охопив покрівлю двоповерхової будівлі на площі 200 кв.м.

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Вже о 23:21 пожежники локалізували вогонь на площі 600 кв.м. Повністю ліквідувати пожежу вдалось о 00:18.

У ДСНС повідомили, що жертв та постраждалих немає.

фото: ДСНС