Команда Київського міського автомотоклубу на чолі з Сергієм Маликом відправляються у подорож «Україна від краю до краю», щоб встановити новий рекорд та проїхати містами від сходу до заходу України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Стартував мотопробіг на Хрещатику під столичною мерією, де усі охочі мали змогу побачити легендарний електричний мотоцикл українського виробництва Dnepr Electric, який у 2018 році встановив рекорд швидкості під час 70-го ювілейного Bonneville Speed Week у США, а також поспілкуватись з мандрівниками та зробити пам’ятні фото.

На Хрещатику стартував масштабний мотопробіг від сходу до заходу України / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Саме на Dnepr Electric Малик представляв Україну на світовій арені спорту і зараз, під час мотопробігу «Україна від краю до краю», він буде їхати на цьому байку протягом усієї подорожі.

На схід маршрут пройде через Святогірськ, Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Лисичанськ та Ранню Зорю (Червона Зірка) Луганської області (найсхідніша географічна точка України). Після чого мандрівники проїдуть тим самим маршрутом, але вже у зворотному напрямку на захід, знов відвідавши столицю України (Рання Зоря – Київ).

На захід маршрут пройде через Житомир, Рівне, Львів та фінішує у Соломоново Закарпатської області (найзахідніша географічна точка України).

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Після завершення мотопробігу буде проведено культурно-спортивний захід – подорож «Історичними місцями України». Учасники мотопробігу відвідають Мукачево, Дрогобич, Дубно, Кременець, Хотин, Кам’янець-Подільський та Хмельницький.

Маршрут "Україна від краю до краю" та "Історичними місцями України" - це понад 2000 кілометрів за 7 днів. Подорож проходить за підтримки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сергій Малик та команда КМАМК встановили 36 національних та світових рекордів.