В Іспанії представили електробайк із запасом ходу до 100 км
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Укрінформ
Іспанська компанія Ebroh представила електричний мотоцикл Bravo GLE.
Про це повідомляє портал Electrek.
«Максимальна швидкість Bravo GLE становить 110 км за годину», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, електробайк має літій-іонну батарею у 5,4 кВт та двигун у 5кВт.
Зазначається, що запас ходу транспортного засобу сягає 100 кілометрів. Bravo GLE доступний у червоному, чорному й синьому кольорах.
Його вартість становить 4 490 євро.
Як повідомлялося, польська компанія Triggo розробила електрокар, який зможе звузити свою ширину на понад 60 сантиметрів для проїзду у заторах.