В Іспанії представили електробайк із запасом ходу до 100 км

Іспанська компанія Ebroh представила електричний мотоцикл Bravo GLE.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Максимальна швидкість Bravo GLE становить 110 км за годину», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, електробайк має літій-іонну батарею у 5,4 кВт та двигун у 5кВт.

Зазначається, що запас ходу транспортного засобу сягає 100 кілометрів. Bravo GLE доступний у червоному, чорному й синьому кольорах.

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Його вартість становить 4 490 євро.

Як повідомлялося, польська компанія Triggo розробила електрокар, який зможе звузити свою ширину на понад 60 сантиметрів для проїзду у заторах.