В аеропорту "Київ" на сьогодні запланували 22 рейси, у "Борисполі" - 47

У міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) на п'ятницю, 26 червня, заплановано 22 рейси на виліт та приліт.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 26 червня відбулися вильоти до Мінська (Білорусь) та Дортмунда (Німеччина), заплановані рейси до Тирани (Албанія), Будапешта (Угорщина), Гамбурга (Німеччина), Лутона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина), Таллінна (Естонія), Лейпцига (Німеччина), Кельна (Німеччина), Копенгагена (Данія) та Берліна

У п'ятницю до аеропорту "Київ" прибув літак із Запоріжжя, очікується прибуття рейсів з Лутона, Дортмунда, Будапешта, Тирани, Гамбурга, Меммінгена, Таллінна, Мінська.

Згідно з даними онлайн-табло, в аеропорту "Київ" на 26 червня не скасовано жодного рейсу.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" на 26 червня заплановано 47 рейсів

Зокрема, згідно з онлайн-табло, в аеропорту відбувся виліт до Остенде (Бельгія) та Бірмінгема (Велика Британія) та заплановані вильоти міжнародних рейсів до Мінська - два рейси, Афін (Греція), Франкфурта (Німеччина), Анталії (Туреччина), Чандігарх (Індія), Амстердама (Нідерланди), Гельсінки (Фінляндія), Праги (Чехія), Берліна (Німеччина), Тель-Авіва (Ізраїль), Стамбула (Туреччина), Коті (Індія).

Крім того, заплановані на виліт внутрішні рейси до Дніпра (2 рейси), Одеси ( 5 рейсів), Львова (3 рейси), Харкова та Херсона.

Також 26 червня в "Бориспіль" прилетіли літаки з Мінська, Франкфурта, Дніпра, Одеси, Харкова. Очікується прибуття рейсів із Мадрида (Іспанія), Мінська, Делі, Амстердама, Праги, Тель-Авіва, Берліна, Афін, Остенде, Мінська, Стамбула.

У п'ятницю "Бориспіль" також здійснить обслуговування внутрішніх рейсів зі Львова, Дніпра, Одеси ( два рейси).

Згідно з інформацією онлайн-табло, 26 червня у "Борисполі" не скасовано жодного рейсу.

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Як повідомлялося, у міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) у вівторок, 25 червня, здійснено 7 рейсів на виліт та приліт, а в аеропорту "Бориспіль" - 31 рейс.

В Україні з 15 червня відновилося міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через епідемію коронавірусу. Відновлення внутрішнього авіаційного сполучення відбулося 5 червня.