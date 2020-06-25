Кличко обіцяє допомогти з ремонтом у нових оселях постраждалим від вибуху на Позняках

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з постраждалими мешканцями зруйнованого вибухом будинку на Позняках та обговорив з ними питання отримання компенсації.

Про це він повідомив у Теlegram.

"Місто працює над оперативним відновленням документів постраждалих мешканців будинку на Позняках, де минулої неділі стався вибух, - аби люди якнайшвидше отримали грошові компенсації, які вже виділила столична влада (від 50 до 100 тисяч гривень на родину). Тільки що зустрівся з постраждалими мешканцями", - написав Кличко.

Щодо нового житла, сертифікати на яке має видати постраждалим президент України, у разі необхідності здійснення там ремонту, міська влада візьме на себе вирішення цього питання.

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Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені. Вночі 23 червня рятувальники знайшли тіло п'ятого загиблого внаслідок вибуху.