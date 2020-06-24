Яким закладам дозволили працювати в столиці: брифінг Кличка
Онлайн
Укрінформ
Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень
Так, Віталій Кличко поінформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;
- скільки хворих на коронавірус і пневмонію перебувають в лікарнях столиці;
- яким закладам дозволили працювати в столиці;
- яку матеріальну допомогу отримають постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух;
- скільки киян складатиме ЗНО;
- скільки дворів відремонтують до кінця року;
- про позицію міста щодо проектування готельного комплексу на Володимирському узвозі.