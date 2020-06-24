Яким закладам дозволили працювати в столиці: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки хворих на коронавірус і пневмонію перебувають в лікарнях столиці;

- яким закладам дозволили працювати в столиці;

- яку матеріальну допомогу отримають постраждалі мешканці будинку на Позняках, де стався вибух;

- скільки киян складатиме ЗНО;

- скільки дворів відремонтують до кінця року;

- про позицію міста щодо проектування готельного комплексу на Володимирському узвозі.