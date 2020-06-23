Зеленський контролює питання закупівлі квартир постраждалим від вибуху у Києві

Питання швидкої закупівлі квартир для потерпілих унаслідок вибуху у київській багатоповерхівці перебуває на контролі Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Офісі Президента.

"Глава держави також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався вибух і загинуло п'ять осіб. Він тримає на особистому контролі питання швидкої закупівлі квартир для всіх, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної ситуації", - зазначають в ОП.

Як повідомлялось, 21 червня у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці вибуху виявлено тіла п'ятьох загиблих, п’ятеро людей травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).