На місці вибуху у багатоповерхівці Києва завершили пошуки: всього 5 загиблих

У Києві на місці вибуху у багатоповерховому будинку вже завершено пошуково-рятувальні роботи.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

“Cтаном на 14:00 23 червня пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху у житловому будинку по вул. Соломії Крушельницької 1/5 у столиці завершено. Всього підрозділами ДСНС вилучено з під завалів тіла п’яти загиблих осіб”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, згідно з оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає. Подальше планування та розбір зруйнованого під'їзду будуть організовані КМДА.