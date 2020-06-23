Вибух на Позняках: на місці працюють 216 осіб та 42 одиниці техніки

На місці вибуху у столичній багатоповерхівці станом на 7:00 до пошуково-рятувальних робіт залучено 216 чоловік та 42 одиниці техніки.

Про це інформує пресслужба МВС.

“Cтаном на 7 год. 23 червня до пошуково-рятувальних робіт залучено 216 чоловік та 42 одиниці техніки, з них від ДСНС 96 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки, у тому числі 1 кінологічний розрахунок", - йдеться у повідомленні.

З початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: 2-х жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також 3-х чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир багатоповерхівки пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

Рятувальники з під'їзду евакуювали 23 особи, з-під завалу деблокували 3 особи.

Крім загиблих, ще п’ятеро травмовані.

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).