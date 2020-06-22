Справи Майдану: суд заочно взяв під варту ексбійця "Беркута"

Суд заочно взяв під варту колишнього командира полку міліції особливого призначення "Беркут".

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За клопотанням слідчого Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, Печерський районний суд міста Києва 22 червня 2020 року обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому командиру полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запобіжний захід обрано у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва.

Як повідомляють у ДБР, у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини перевищення влади та службових повноважень колишнім Президентом України та працівниками правоохоронних органів, перевищення влади низки колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, зокрема умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва та терористичного акту.

Як повідомлялося, під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. людей, 104 особи загинули.

За даними МВС, від 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва також загинули 17 силовиків.