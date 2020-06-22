Кличко не збирається до "партії мерів"

Київський міський голова Віталій Кличко відкинув можливість приєднання до "партії мерів" і заявив, що висуватиметься на майбутніх виборах від своєї політичної сили "УДАР".

Про це він заявив на брифінгу, коментуючи, чому не приєднався до нещодавно презентованої "партії мерів", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я багато років є лідером політичної сили "УДАР", що завжди боролась і відстоювала демократичні європейські цінності. Як я вже говорив, висуватимусь в мери від своєї політичної сили, а також поведу команду на місцеві вибори, зокрема в Київраду", - сказав Кличко.

Кличко зазначив, що "УДАР" спілкується щодо співпраці демократичних сил з різними політиками і з різними партіями.

"Ми в команді зважували всі можливі варіанти й ухвалили рішення йти своєю політсилою. Якщо кияни знову довірять мені бути мером і реалізовувати їх очікування, я переконаний, мені потрібно спиратися на команду, з якою я буду втілювати зміни в столиці", - зазначив він.

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"А те, що там хтось говорить, ніби я хотів бути головнішим і таке інше - повна нісенітниця. Мені вистачає регалій і титулів. Ще раз зауважу - заради захисту інтересів громадян, місцевого самоврядування, ми будемо готові співпрацювати з усіма демократичними силами, які діятимуть за правилами і порядно", - наголосив Кличко.

Як повідомлялось, у Києві мери шести міст - Дніпра, Миколаєва, Чернівців, Житомира, Кропивницького та Каховки - презентували партію місцевого самоврядування "Пропозиція".