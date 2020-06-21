Криклій доручив розмістити потерпілих від вибуху залізничників у готелях УЗ

Міністр інфраструктури Владислав Криклій доручив потерпілих від вибуху у столичній багатоповерхівці залізничників розмістити в готелях Укрзалізниці.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Лихо завжди приходить, коли його не чекаєш.

Сьогодні постраждалими внаслідок жахливого вибуху в Києві стали також працівники Укрзалізниці. Вже доручив, аби потерпілих залізничників разом з їх родинами розмістили в готельному фонді Укрзалізниці", - написав Криклій.

За його словами, це найменше, що можна зробити в цій ситуації, аби підтримати їх.

Криклій також нагадав, що підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці трагедії.

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця встановлює зв'язок з двома родинами залізничників, що проживають у Києві в будинку, де стався вибух. З 6-ма працівниками уже зв'язались, вони не постраждали.

21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами, за офіційними даними ДСНС, одна людина загинула, трьох осіб деблокували.

На місці працюють рятувальники і поліція.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.