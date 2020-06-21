Вибух на Позняках: УЗ обіцяє допомогу своїм працівникам - мешканцям будинку

Укрзалізниця встановлює зв'язок з двома родинами залізничників, що проживають у Києві в будинку, де сьогодні стався вибух. З 6-ма працівниками уже зв'язались, вони не постраждали.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

"Укрзалізниця встановлює зв'язок із 2-ма родинами залізничників, що проживають у Києві в будинку, де стався вибух. Компанія знаходиться у постійному контакті із Державною службою з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією для з’ясування обставин події й долі працівників компанії та їх родин", - розповів Юрик.

На даний момент, за його словами, відома доля 6-ох працівників компанії. На щастя, усі вони та члени їх родин не постраждали внаслідок вибуху.

Юрик зазначив, що в разі необхідності Укрзалізниця готова надати усю необхідну допомогу своїм працівникам та їх родинам.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир багатоповерхівки пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працюють рятувальники і поліція.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.