Вибух у будинку Києва: ДСНС повідомляє вже про двох загиблих
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 18:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 2 загиблі особи. Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.
Працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.
Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.
Раніше у ДСНС повідомляли про одну загиблу людину.
Як повідомлялося, вранці 21 червня стався вибух у столичному будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5.
За фактом прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.