Вибух у будинку Києва: ДСНС повідомляє вже про двох загиблих

На місці вибуху у Дарницькому районі Києва в десятиповерховому житловому будинку знайдено тіла двох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 18:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 2 загиблі особи. Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

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Наразі встановлюються троси та розпірки для стабілізації конструкцій будинку.

Раніше у ДСНС повідомляли про одну загиблу людину.

Як повідомлялося, вранці 21 червня стався вибух у столичному будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

За фактом прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.