У ДСНС сказали, хто загинув під час вибуху у багатоповерхівці

Із столичної багатоповерхівки, де вранці 21 червня стався вибух, було евакуйовано 23 особи. За офіційною інформацією внаслідок вибуху загинула одна людина.

Про це на брифінгу сказав пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Продовжуються роботи з ліквідації надзвичайної ситуації на вулиці Соломії Крушельницької. Тут вранці, о 10:00, стався вибух, попередньо – газоповітряної суміші, і внаслідок цього вибуху були пошкоджені будівельні конструкції 4-8 поверхів. Наразі працюють підрозділи ДСНС, Нацполіція на місці, і комунальна служба порятунку Києва. І наразі у нас евакуйовано з будинку 23 особи, 3 особи було врятовано з будівельних конструкцій», - сказав він.

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За словами пресофіцера ДСНС, наразі є інформація про 1 загиблу людину, 1943 року народження, за попередньою інформацією, це власниця квартири, у якій стався вибух.

«Офіційну інформацію ми даємо – одна загибла людина. Якщо буде підтверджена інша офіційна інформація – ми одразу її оприлюднимо», - зазначив він.

Він уточнив, що наразі невідомо, скільки людей під завалами, завали розбираються, і як тільки там знаходитимуть людей – журналістам про це повідомлятимуть.

«Що саме стало причиною вибуху – наразі досліджують експерти. Думаю, що найближчим часом вони дадуть свої висновки, і вже на основі цих висновків будемо говорити про конкретні причини події», - зазначив Хорунжий.

Він уточнив, що загроза подальшого обвалу існує, і наразі підрозділи ДСНС встановлюють розпорки по всьому будинку, щоб стабілізувати конструкції, і на 8-му поверсі також встановлюються троси – для стабілізації конструкцій, в тому числі і пошкоджених, щоб не було подальших обвалів.

Пресофіцер ДСНС України наголосив, що інформації щодо того, як довго людей ще не пускатимуть до будинку, наразі немає, бо це залежатиме від того, у наскільки стабільному стані знаходиться будівля.

Як раніше повідомлялося, внаслідок вибуху у київській багатоповерхівці, що стався вранці 21 червня, загинуло дві людини. Також йшлося про евакуацію з будинку 21 людини.

За фактом вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.