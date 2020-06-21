У ДСНС сказали, хто загинув під час вибуху у багатоповерхівці
Про це на брифінгу сказав пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Продовжуються роботи з ліквідації надзвичайної ситуації на вулиці Соломії Крушельницької. Тут вранці, о 10:00, стався вибух, попередньо – газоповітряної суміші, і внаслідок цього вибуху були пошкоджені будівельні конструкції 4-8 поверхів. Наразі працюють підрозділи ДСНС, Нацполіція на місці, і комунальна служба порятунку Києва. І наразі у нас евакуйовано з будинку 23 особи, 3 особи було врятовано з будівельних конструкцій», - сказав він.
За словами пресофіцера ДСНС, наразі є інформація про 1 загиблу людину, 1943 року народження, за попередньою інформацією, це власниця квартири, у якій стався вибух.
«Офіційну інформацію ми даємо – одна загибла людина. Якщо буде підтверджена інша офіційна інформація – ми одразу її оприлюднимо», - зазначив він.
Він уточнив, що наразі невідомо, скільки людей під завалами, завали розбираються, і як тільки там знаходитимуть людей – журналістам про це повідомлятимуть.
«Що саме стало причиною вибуху – наразі досліджують експерти. Думаю, що найближчим часом вони дадуть свої висновки, і вже на основі цих висновків будемо говорити про конкретні причини події», - зазначив Хорунжий.
Він уточнив, що загроза подальшого обвалу існує, і наразі підрозділи ДСНС встановлюють розпорки по всьому будинку, щоб стабілізувати конструкції, і на 8-му поверсі також встановлюються троси – для стабілізації конструкцій, в тому числі і пошкоджених, щоб не було подальших обвалів.
Пресофіцер ДСНС України наголосив, що інформації щодо того, як довго людей ще не пускатимуть до будинку, наразі немає, бо це залежатиме від того, у наскільки стабільному стані знаходиться будівля.
Як раніше повідомлялося, внаслідок вибуху у київській багатоповерхівці, що стався вранці 21 червня, загинуло дві людини. Також йшлося про евакуацію з будинку 21 людини.
За фактом вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.