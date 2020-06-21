З місця вибуху на Позняках вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій

Після вибуху в багатоповерхівці у Києві по вулиці Соломії Крушельницької було вивезено близько 60 тонн будівельних конструкцій.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Facebook.

«З місця події вивезено близько 60 т будівельних конструкцій. Всього для проведення робіт залучено 457 осіб та 67 од. техніки, з них від ДСНС 160 осіб та 28 од. техніки, у тому числі 3 кінологічні розрахунки», - йдеться у повідомленні.

Також на місці події працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль узяв ситуацію з вибухом у столичній багатоповерхівці на Позняках під особистий контроль.