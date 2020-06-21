Вибух у Києві: сусідні будинки перевірить комісія

Після вибуху у столичній багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької навколишні будинки будуть перевірені відповідною комісією.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник глави КМДА Петро Пантелєєв, відповідаючи на запитання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, комісійно (будинки - ред.) будуть обстежуватися із залученням фахівців», - сказав Пантелєєв.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, понад 100 осіб особового складу ДСНС України та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.).

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Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

На місці перебувають Київський міський голова Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС України Микола Чечоткін.