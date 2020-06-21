Тіло загиблої від вибуху у київській багатоповерхівці ще під завалами - ДСНС

У Києві після вибуху у багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької тіло однієї загиблої жінки ще знаходиться під завалами.

Про це у коментарі журналістам заявила речниця ГУ ДСНС у м. Києві Світлана Водолага, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тіло однієї загиблої жінки знаходиться ще під завалами. Зараз рятувальники проводять роботи з підняття бетонної плити, щоб дістати тіло жінки. Перевіряються усі квартири у будинку, який постраждав, і у суміжних будинках, на наявність мешканців», - сказала Водолага.

За її словами, на місці перевіряються усі списки, кількість людей, які там мешкали і які там були прописані, у цих квартирах.

«Зараз роботи по рятуванню і пошуку людей ускладнюються тим, що конструкції на 9-10 поверхах нестійкі й існує загроза обрушення. Крім того, у дворі цього будинку внаслідок вибуху зовнішню стіну наче видуло, також існує загроза обрушення. Тож для безпеки людей, щоб люди не постраждали, територія огороджена», - зазначила Водолага.

Вона уточнила, що 3 особи, яких було деблоковано, вже передані медикам «швидкої допомоги», і вони одразу були направлені до лікарні.

Зі свого боку, міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що допуск будь-якого мешканця до будинку заборонений взагалі.

«Зараз у будинок жодна людина не може пройти, і ми будемо слідкувати, щоб ні в якому разі - щодо вашого хвилювання стособно мародерів - щоб нічого не відбулося», - уточнив Кличко.

Мер Києва уточнив, що щодо людей, які втратили житло, "ми це питання будемо однозначно вирішувати".

Голова Дарницької РДА Ярослав Лагута зазначив, що всім потребуючим буде ночівля, всіх забезпечать і харчуванням.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 червня о 10:00 у місті Києві до поліції надійшла інформація, що у Дарницькому районі столиці по вул. Соломії Крушельницької в одній із приватних квартир пролунав вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів.

На місці події працюють всі екстрені служби. У результаті обвалу перекриттів між поверхами дві людини загинуло, трьох осіб деблокували.

Загалом із будинку евакуйовано 21 людину.

На місці працює 18 одиниць техніки, понад 100 осіб особового складу ДСНС України та КАРС (комунальної аварійно-рятувальної служби.)