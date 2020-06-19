Про нові випадки захворювання серед освітян: брифінг Кличка

Онлайн пресконференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- скільки хворих на коронавірус та пневмонію перебувають у столичних лікарнях;

- про нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян;

- скільки міських пляжів готові до безпечної роботи;

- який контроль за дотриманням норм безпеки в громадському транспорті та на продовольчих ринках;

- скількох порушників правил паркування оштрафували за час карантину.