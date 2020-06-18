У Києві через аварію декілька вулиць залишились без світла

У Києві декілька житлових масивів частково відключені від електропостачання через аварію.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

"О 12:58 через загоряння на перехідному пристрої відключилася високовольтна кабельна лінія "Русанівська-Б". Наші енергетики одразу ж виїхали на місце для з'ясування причин і допуску пожежних для ліквідації загоряння. Для цього відключили кабельну лінію "Русанівська-А", - йдеться у повідомленні.

На час локалізації загоряння й усунення аварії відключені від світла частково: ЖК "Комфорт-Таун", вулиці Гагаріна, Соборності, Будівельників, Плеханова, Флоренції, Ентузіастів, Дніпровська і Русанівська набережні, Березняки.

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Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково.