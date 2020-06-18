Негода залишила без електрики 69 населених пунктів у трьох областях

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилося 69 населених пунктів у Чернігівській, Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 34, Житомирська – 27 та Київська – 8. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у четвер, 18 червня, на переважній частині території України очікуються короткочасні дощі та грози, в окремих районах випаде град; повітря вдень прогріється до 25-30°, у східних областях до 33°.