На платформі "Театральної" сварка перейшла у сутичку з газовими балончиками

Столичні правоохоронці припинили сутичку на платформі станції метро «Театральна», у ході якою особи застосовували газові балончики.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Інцидент стався о 13:40 на платформі станції метро «Театральна». Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися та припинили правопорушення», - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що двох активних учасників конфлікту доставили до управління поліції у метрополітені для встановлення їх анкетних даних та надання пояснень, і після першочергової перевірки буде надана правова оцінка діям правопорушників.