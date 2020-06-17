На акціях у центрі Києва затримали молодиків, які кидали димові шашки

За протиправні дії під час проведення масових заходів у центрі столиці поліцейські затримали кількох осіб.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

«Після проведення першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що у середу в середмісті столиці поліцейські посилили заходи безпеки через проведення масових заходів.

«Близько 12-ї години агресивно налаштовані молодики кинули кілька димових шашок у бік колони, яка рухалася на вулицю Академіка Богомольця, та застосували сльозогінний газ. Поліцейські миттєво відреагували та затримали кількох осіб. Зараз їх доставляють до територіального управління поліції», - уточнюється у повідомленні.

Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та правопорядок і закликають громадян дотримуватися вимог чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.