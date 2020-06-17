У скількох медиків виявили коронавірус: брифінг Кличка

Онлайн прес-конференція Київського міського голови Віталія Кличка щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень

Так, Віталій Кличко поінформує:

- на скільки збільшилася кількість інфікованих у столиці;

- у скількох медиків виявили коронавірус;

- про контроль за дотриманням протиепідемічних вимог у місті;

- чи буде збережено пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного;

- яка ситуація із будівництвом Подільсько-Воскресенського мостового переходу;

- чи відновив аеропорт «Київ» свою роботу.