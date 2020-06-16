У столиці цього тижня відбудуться сезонні ярмарки

Цього тижня у столиці будуть проведені сезонні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції.

Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 16 червня (вівторок) ярмарки відбудуться у: Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27; Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65‑А та Богдана Хмельницького, 94.

17 червня (середа) у: Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака); Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

18 червня (четвер) у: Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської); Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А; Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

19 червня (п’ятниця) у: Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53; Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України); Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74; Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова; Солом’янському районі – пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської); Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

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21 червня (неділя) у: Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

У КМДА нагадують, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.