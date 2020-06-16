Київ знову стоїть у заторах

На дорогах Києва у вівторок, 16 червня, спостерігаються великі затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоїть, зокрема, проспект Перемоги, проспект Любомира Гузара, проспект Валерія Лобановського, Велика окружна дорога, Голосіївський проспект, Набережне шосе, вулиця Богатирська, Кирилівська та проспект Правди. Крім того, ускладнено рух на вулиці Вадима Гетьмана, Набережно-Хрещатицькій, Борщагівській, бульварі Лесі Українки та проспекті Героїв Сталінграда.

Також ускладнено рух на Русанівському, Північному, Дарницькому та Південному мостах, а також мосту Патона.

На лівому березі Києва складно проїхати на вулиці Братиславській, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Визволителів і проспекті Романа Шухевича.