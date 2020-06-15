Кличко каже, що не порушував карантин

Київський міський голова Віталій Кличко стверджує, що не порушував карантинних обмежень після їх пом'якшення.

Про це про він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бо в мене питали, після деяких сенсаційних публікацій у ЗМІ, чи порушую я карантинні обмеження. Я інколи проводжу зустрічі чи вечеряю на літніх терасах ресторанів чи кафе, це так. І кияни мене можуть там побачити, підійти поспілкуватися", - сказав Кличко.

Кличко нагадав, що уряд місяць тому, пом'якшуючи обмеження, дозволив пересування вулицями групами до 8 осіб, а також сидіти на літніх терасах кафе та ресторанів у компаніях до 4 осіб.

"Я розумію, що багато політиків вже розпочали виборчу кампанію, бачу, наскільки брудною вона буде. Але, громадяни майбутні кандидати та їхні групи підтримки, не витрачайте грошей на поширення брехні і маніпуляцій, пред'являйте свої конкретні здобутки та програми", - зауважив Кличко.

Раніше ЗМІ повідомили, що міського голову Києва Віталія Кличка помітили в ресторані на Воздвиженці у компанії двох жінок та чоловіка.